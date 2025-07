Lookman Inter è braccio di ferro con l’Atalanta | Marotta non si muove cosa può succedere

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter continua a insistere per Ademola Lookman, primo obiettivo per l’attacco in questa sessione estiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma la risposta dell’ Atalanta è stata negativa. I bergamaschi, infatti, valutano il cartellino dell’attaccante nigeriano almeno 50 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta da Marotta e Ausilio in questo momento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, è braccio di ferro con l’Atalanta: Marotta non si muove, cosa può succedere

