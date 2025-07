Lookman il colpo che può accendere l’estate! Contatti partiti – CdS

L’Inter – scrive il Corriere dello Sport – affonda il colpo per Lookman: prima offerta da 40 milioni, accordo con il giocatore e pressing per chiudere prima del ritiro. OFFERTA – L’ Inter ha presentato la sua prima offerta ufficiale all’ Atalanta per portare Lookman a Milano: 40 milioni di euro tramite un prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta ha rifiutato, chiedendo 50 milioni e manifestando dubbi sulla formula. La trattativa, però, è avviata e i nerazzurri considerano il nigeriano una prioritĂ assoluta per rinforzare l’attacco, su richiesta diretta di Chivu. Lookman, cessione concordata da un anno! La situazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, il colpo che può accendere l’estate! Contatti partiti – CdS

