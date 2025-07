Lookman all’Inter colmerebbe una lacuna ‘storica’

Ademola Lookman continua a spingere per diventare un giocatore dell’Inter. Nel caso in cui la trattativa si concludesse positivamente, il nigeriano colmerebbe una lacuna evidente della storia recente della rosa nerazzurra. PRESSING COSTANTE – L’ Inter continua a lavorare per celebrare il matrimonio con Ademola Lookman. L’ Atalanta invece rimane irremovibile sulla richiesta economica. Domanda e offerta distano di 10 milioni di euro, una cifra che in Viale della Liberazione a Milano sono fiduciosi di riuscire a colmare, sfruttando anche la volontà del giocatore. La speranza di tutte le parti in gioco, e anche dei tifosi che osservano, è che la trattativa si risolva in tempi rapidi, senza sfociare nella proverbiale telenovela di mercato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman all’Inter colmerebbe una lacuna ‘storica’

