L’ombra lunga dei dazi Allarme delle imprese | Insostenibile il 30% Ricadute sul territorio

L'ombra lunga dei nuovi dazi Usa del 30% sui prodotti europei minaccia anche le aziende di città e circondario imolese. E la data del primo agosto, giorno in cui le aliquote tariffarie annunciate da Trump entreranno in vigore, è sempre più vicina. Una mannaia che renderebbe davvero difficile la continuità degli scambi commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea con inevitabili ripercussioni economiche su più comparti produttivi. Uno spettro che non fa dormire sonni tranquilli alle associazioni di categoria del territorio: "Al di là dei numeri, a preoccupare è l'instabilità di Trump che continua a cambiare le carte in tavola generando incertezza nei mercati e forti preoccupazioni nel mondo economico – sottolinea Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana –.

Dazi USA: con la svalutazione del dollaro l'impatto reale sull'export italiano è del 23%, non del 10% Il Presidente Emanuele Orsini intervistato dal Corriere della Sera, lancia l'allarme: con il cambio sfavorevole, i dazi USA pesano molto di più del previsto.

L'ombra lunga dei dazi. Allarme delle imprese: "Insostenibile il 30%. Ricadute sul territorio" - La preoccupazione di Cna e Confartigianato dopo l'annuncio di Trump "Ora l'Europa dimostri di avere una visione, guardare all'Oriente".

Panetta: 'Allarme dazi per il Pil, l'Ue non resti ferma' - Panetta: 'Allarme dazi per il Pil, l'Ue non resti ferma' Il governatore: 'Segni di vitalità dell'Italia, ma siamo solo all'inizio' 03 giugno 2025, 09:21