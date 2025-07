L' occidente contro la cultura russa e contro Dostoevskij | la barbarie che avanza impetuosamente la guerra che distrugge le menti

Una scelta assurda e barbarica quella dell'occidente L'orribile guerra principiata nel 2022 in Ucraina è da subito stata anche una guerra contro la cultura russa complessivamente considerata. L'occidente, anzi l'uccidente liberal-atlantista, che della guerra contro la Russia utilizzando l'Ucr.

