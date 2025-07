Lo stile di Tony Effe parte… dalle mutande

Momento magico per Tony Effe. Il trapper sta per diventare padre, di una bimba, con Giulia De Lellis. Anche a livello professionale, il successo non manca: l’ultimo concerto al Circo Massimo di Roma ne è la prova. Per quanto riguarda il look? L’artista è. inarrestabile. Il concerto al Circo Massimo. Tony Effe al Circo Massimo Nella suggestiva location romana, lo scorso 6 luglio 2025, Tony Effe ha radunato un discreto numero di spettatori per un concerto vissuto come riscatto personale (dopo l’assenza al concerto di Capodanno, dove non l’avevano voluto). Sul palco con lui amici e colleghi come Ghali, Rose?Villain, Gaia, Tedua, Side?Baby e Tommy?Cash. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Lo stile di Tony Effe parte… dalle mutande

In questa notizia si parla di: effe - tony - stile - mutande

Tony Effe torna in tour nei principali festival estivi italiani - DOPO IL SUCCESSO DEI PALASPORT DEL 2024 E DEL CONCERTO DI CAPODANNO CON DOPPIO SOLD OUT A ROMA E DOPO L’ANNUNCIO DEL SUO STRAORDINARIO DEBUTTO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA IL 6 LUGLIO TONY EFFE TORNA IN TOUR NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI ITALIANI Dopo il successo Live nei Palasport del 2024, e dopo la sua partecipazione alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Damme ‘na mano (Island Records), Tony Effe annuncia ufficialmente i primi nuovi appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti.

Mister Movie | Cicogna in Volo per Giulia De Lellis e Tony Effe: Primo Figlio in Arrivo! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Giulia De Lellis è incinta, le prime foto del pancione: «Lei e Tony Effe genitori in autunno» - Giulia De Lellis è incinta. A confermare la notizia della gravidanza, dopo settimane di rumors, è il magazine Chi, che sui social ha pubblicato la prima foto dell’influencer con il pancione.

È successo di nuovo. Al Circo Massimo Tony Effe bestemmia perché il pubblico non lo segue abbastanza. Impreca e poi muovendosi rimane in mutande mentre fuma cantando. Cadono i pantaloni e con loro anche lo stile ed il decoro. Musica o circo? Ma è Vai su Facebook

Tony Effe rimane in mutande (e diamanti) al Circo Massimo: i look per il concerto di Roma; Resta in mutande e gli lanciano il pane sul palco: concerto “movimentato” per Tony Effe – I…; Tutti i Tony Effe sul palco del Circo Massimo.

Tony Effe rimane in mutande (e diamanti) al Circo Massimo: i look per il concerto di Roma - Tony Effe ha dato il via al suo summer tour e lo ha fatto dalla sua Roma, per la precisione dal Circo Massimo. Lo riporta fanpage.it

Resta in mutande e gli lanciano il pane sul palco: concerto “movimentato” per Tony Effe – I VIDEO - Durante l'esibizione al Circo Massimo, Tony Effe perde i pantaloni e qualcuno dal pubblico lancia del pane sul palco ... ilfattoquotidiano.it scrive