Lo schiaffo all’indifferenza. Una cella rovente all’Arengario dove sperimentare il carcere.

Cosa accadrebbe se vi rinchiudessero insieme ad altri in una cella di 4 passi per 2 che si trasforma in un forno in piena estate? Che ne sarebbe della vostra dignitĂ di persone? Ieri una struttura delle stesse dimensioni è stata montata all'Arengario dagli avvocati delle Camere penali del distretto di Corte di Appello di Milano-Lombardia occidentale (Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese) per sperimentare concretamente cosa significa vivere nelle condizioni che migliaia di detenuti subiscono ogni giorno nelle carceri, Monza compresa. In uno spazio da condividere ridotto al minimo che con il caldo diventa l'inferno.

R-Estate in cella, il tema caldo del carcere: manifestazione degli avvocati il 17 luglio all’Arengario - Monza, 7 luglio 2025 - Denunciare l’insostenibile situazione delle carceri italiane, in particolare di quelle della Lombardia.

Che cosa ci faceva una (finta) cella davanti all'Arengario - Una finta cella ricostruita con un tendone. Piccola, stretta, dove appare (dipinta con il pennarello) quella sbarra che permettere di vedere il cielo.

