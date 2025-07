LIVE Universiadi 2025 risultati 18 luglio in DIRETTA | termina una grande mattinata di nuoto per gli azzurri! Inizia la ginnastica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 GINNASTICA RITMICA – Tra pochi minuti inizierà anche il programma della ginnastica, con Giulia Dellafelice che avrà a che fare con le qualificazioni del nastro! 11.27 BASKET 3X3 – Nel femminile, la Francia batte il Chile 21-11, mentre l’America ha sconfitto il Sud Africa 21-10. In campo adesso la Francia maschile contro l’Egitto: transalpini avanti 8-5! 11.25 NUOTO – Anche la penultima batteria della mattinata è arrivata alla sua conclusione, con Simone Spediacci che passa in semifinale nei 200 metri medley! USA – Mitchell Hancock Schott 1:59.39. USA – Owen West McDonald 1:59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 18 luglio in DIRETTA: termina una grande mattinata di nuoto per gli azzurri! Inizia la ginnastica!

