LIVE Universiadi 2025 risultati 18 luglio in DIRETTA | seconda giornata Italia ambiziosa nel nuoto e nella scherma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata delle Universiadi 2025, manifestazione multisportiva con cadenza biennale dedicata agli atleti iscritti ai vari atenei sparsi per il globo. L’edizione corrente è in corso di svolgimento nelle città facenti parte della regione della Renania (Germania). L’Italia è stata protagonista sin dalle prime gare di ieri, ottenendo due nette vittorie nella pallavolo ai danni di Cina e Taipei. Ma il risultato più significativo si è riscontrato nel nuoto, con le ragazze della 4×100 che hanno centrato il bronzo venendo precedute solamente da Stati Uniti e Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 18 luglio in DIRETTA: seconda giornata, Italia ambiziosa nel nuoto e nella scherma

