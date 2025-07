LIVE Universiadi 2025 risultati 18 luglio in DIRETTA | ottimi gli azzurri nel nuoto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 NUOTO – Terminano le batterie dei 400 m medley femminili, di seguito le qualificate alla finale: USA – Leah Geneva Hayes 4:41.81. GIAPPONE – Ayami Suzuki 4:44.12. USA – Teagan Mcguire O’Dell 4:44.78. ITALIA – Anna Pirovano 4:46.64. GIAPPONE – Rio Sato 4:46.79. FRANCIA – Camille Tissandie 4:48.30. SVEZIA – Lisa Kristina Nystrand 4:48.30. ITALIA – Claudia Di Passio 4:4847. 10.00 Buongiorno amici di OA Sport, la terza giornata delle Universiadi 2025 è iniziata anche per noi! Buongiorno amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata delle Universiadi 2025, manifestazione multisportiva con cadenza biennale dedicata agli atleti iscritti ai vari atenei sparsi per il globo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 18 luglio in DIRETTA: ottimi gli azzurri nel nuoto!

In questa notizia si parla di: nuoto - diretta - universiadi - risultati

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Non si arresta l’azione di Johnson 1.56: Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c’è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes 1.

LIVE Universiadi 2025, risultati 18 luglio in DIRETTA: seconda giornata, Italia ambiziosa nel nuoto e nella scherma; Universiade. Giorno 1. Batterie in corso ...; LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: l’Italia si sblocca con il bronzo della 4×100 stile libero femminile. Buone notizie dal volley.

Mondiali di nuoto, i risultati delle gare di oggi: Paltrinieri argento nella 5 km - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali di nuoto, i risultati delle gare di oggi: Paltrinieri argento nella 5 km ... Segnala sport.sky.it

Universiade. Giorno 1. Il programma della prima giornata. - Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano “cookies”. nuoto.com scrive