LIVE Universiadi 2025 risultati 18 luglio in DIRETTA | ottimi gli azzurri nel nuoto inizia il basket 3×3!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 SCHERMA – Cinque vittore e una sconfitta per Simone Mencarelli che conclude una grandissima mattinata! Mentre, per quanto riguarda il dodicesimo gruppo di atleti, stesso record anche per Fabrizio Cuomo! 10.46 SCHERMA – Terminati anche i primi match di scherma con Fabrizio Di Marco che ha perso contro l’israeliano Itamar Tavor e il giapponese Ryu Matsumoto ma ha vinto contro il norvegese Thomas Dahlbo e l’austriaco Daniils Zamkovojs! 10.41 Inizia anche il programma del basket 3Ă—3 con la Francia avanti 11-4 sul Chile! 10.39 NUOTO – Ci sono altri italiani che hanno passato le rispettive batterie, come Federica Toma nei 100 metri freestyle! USA – Maxine Charlize Parker 54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 18 luglio in DIRETTA: ottimi gli azzurri nel nuoto, inizia il basket 3Ă—3!

Che estate per Sara Nestola : Universiadi ( Mezza Maratona ) e Mondiali ( Maratona ) in maglia Azzurra. Un estate "calda" per la nostra Campionessa di mezzofondo e maratona Sara Nestola, che nel ritiro in altura di Livigno, dove sta' svolgendo un proficuo p

