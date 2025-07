LIVE Universiadi 2025 risultati 18 luglio in DIRETTA | continua il nuoto! Buona mattinata per gli azzurri nella scherma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 SCHERMA – Nel corso del sedicesimo gruppo per l’Italia ha gareggiato Nicolò Del Santo che ha chiuso la mattina con due vittorie e tre sconfitte. 10.49 SCHERMA – Cinque vittore e una sconfitta per Simone Mencarelli che conclude una grandissima mattinata! Mentre, per quanto riguarda il dodicesimo gruppo di atleti, stesso record anche per Fabrizio Cuomo! 10.46 SCHERMA – Terminati anche i primi match di scherma con Fabrizio Di Marco che ha perso contro l’israeliano Itamar Tavor e il giapponese Ryu Matsumoto ma ha vinto contro il norvegese Thomas Dahlbo e l’austriaco Daniils Zamkovojs! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 18 luglio in DIRETTA: continua il nuoto! Buona mattinata per gli azzurri nella scherma

