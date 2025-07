LIVE Nuoto di fondo 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | Paltrinieri concede il bis d’argento! Wellbrock imbattibile Guidi quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.07: Applausi anche per Marcello Guidi, sempre nel vivo della gara. Gli è mancato qualcosa per poter salire sul podio, Olivieri, che porta a casa il bronzo, è un atleta di altissimo spessore e solidissimo nei finali affollati ma l’azzurro ha fatto un ulteriore salto di qualitĂ con questa gara e non sarĂ una sorpresa se riuscirĂ a mettere piede su qualche podio importante a livello individuale 5.05: Resta il fatto che con un dito rotto, con condizioni al limite (ma il caldo non è mai stato un problema per Super Greg), non tanti avversari e la bagarre finale, ancora una volta il campione azzurro è riuscito ad essere protagonista assoluto e ancora una volta Paltrinieri sale sul podio iridato 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri concede il bis d’argento! Wellbrock imbattibile, Guidi quarto

In questa notizia si parla di: guidi - diretta - nuoto - fondo

LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: errore di Pier Guidi, sfida Ferrari-Porsche per la vittoria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 In LMP2 c’è la n.43 di Inter Europol Competition al comando con al volante Nick Yelloly.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri concede il bis d’argento! Wellbrock imbattibile, Guidi quarto; Mondiali Nuoto Acque Libere: Sfida Stellare Tra Gli Uomini; Le Donne Cercano Una Nuova Regina; Dove vedere in tv le 5 km di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara.

DIRETTA/ 5 km nuoto fondo Europei 2024: Marcello Guidi medaglia di ... - Diretta 5 km nuoto fondo Europei 2024 streaming video Rai: orario e risultato live, Marcello Guidi medaglia di bronzo nella gara vinta da Betlehem a Belgrado (oggi giovedì 13 giugno) Mauro Mantegazza ... Riporta ilsussidiario.net

LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri cerca l’impresa nella notte - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo maschile a Singapore: in programma la 5 km ... Scrive informazione.it