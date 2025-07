CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.57: Il forcing di Paltrinieri! L’azzurro ci prova all’interno, Wellbrock perde qualcosa del suo vantaggio che è comunque importante 4.57: Circa 200 metri al traguardo. Azzurri secondo e quarto al momento 4.56: Sembra soffrire Betlehem in questa fase. Dopo l’ultima boa Wellbrock, a qualche metro Paltrinieri, poi Olivier e Guidi 4.56: Penultima boa Wellbrock, Paltrinieri, Betlehem, Olivier e Guidi sulla stessa linea 4.56: Paltrinieri ha cambiato marcia ed è secondo, ora si mette all’inseguimento di un Wellbrock che ha qualche metro di vantaggio 4.55: Paltrinieri e Guidi stringono in una morsa virtuale Betlehem. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri ci prova ma Wellbrock è al comando nell’ultimo giro