LIVE Nuoto di fondo 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | altra medaglia per Paltrinieri Guidi la sfiora!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PALTRINIERI SPIEGA LA SCELTA DI NON GAREGGIARE IN PISCINA 5.11: Per oggi è tutto, arrivano altri due argenti per l’Italia dalle acque libere. Sono quattro al momento i secondi posti per gli azzurri e sono secondi posti che pesano alle spalle dei due dominatori Wellbrock in campo maschile e Moesha Johnson in campo femiminile. Grazie per averci seguito e buona giornata! 5.09. Oro per la Germania, dunque, con Florian Wellbrock, che si conferma padrone delle acque libere a Singapore, argento per Gregorio Paltrinieri, seconda medaglia mondiale per lui, bronzo per Marc Antoine Olivier, francese, quarto posto per un ottimo Marcello Guidi, poi a completare la top 10 un ottimo Adeev, quinto, l’ungherese Betlehem, poco brillante nel finale e vittima di una gara con troppe accelerazioni quando non serviva, sesto, poi l’australiano Lee, l’austriaco Karl, il tedesco Klemet, l’altro australiano Raymond, poi lo svizzero Niederberger e il brasiliano Melecchi, dodicesimo 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: altra medaglia per Paltrinieri, Guidi la sfiora!

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in testa a metà gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59: Rasovszky, Paltrinieri, Betlehem, Velly nelle prime quattro posizioni 14.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Filadelli in lotta per il podio nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51: 15.50: Ancora un quarto posto per l’Italia, questa volta tocca a Filadelli accomodarsi giù dal podio, quinto posto per Paltrinieri ma il campione azzurro è sicuramente in crescita di condizione 15.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri concede il bis d'argento! Wellbrock imbattibile, Guidi quarto; LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri infinito! E' argento iridato alle spalle di Wellbrock; Mondiali di nuoto: il Setterosa domina la Cina 13-11 e vola ai quarti - 'Greg' alla 5km con taping falange, niente gare in vasca.

Diretta 5 Km fondo/ Streaming video Rai 2: Paltrinieri ci riprova! (Mondiali nuoto 2025, oggi 18 luglio)

LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri cerca l'impresa nella notte