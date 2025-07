LIVE Nuoto di fondo 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson

CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.00 per la gara maschile. Buonanotte! 2.41: Una 5 km che per le prime due posizioni è lo specchio della 10 km ma la gara è stata diversa e stavolta è stata netta la supremazia di Moesha Johnson e Ginevra Taddeucci che va a prendersi subito la seconda medaglia iridata in carriera dopo l’argento di mercoledì. Brava la specialista giapponese Kajimoto a vincere la volata delle inseguitrici e a salire sul terzo gradino del podio 2.40: Decimo posto per l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson

In questa notizia si parla di: diretta - taddeucci - argento - seconda

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Non si arresta l’azione di Johnson 1.56: Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c’è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes 1.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci e Pozzobon in gara nella 10 km dalle 9.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.

Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d’argento nella 10 km dei Mondiali di nuoto a Singapore, gara vinta dal tedesco Florian Wellbrock. Paltrinieri senza cuffia per il caldo umido asfissiante, con l’onda mossa e un’acqua che segna 30° e fino al giorno pri Vai su Facebook

Pietro Taddeucci Vai su X

Mondiali di nuoto: il Setterosa domina la Cina 13-11 e vola ai quarti - 'Greg' alla 5km con taping falange, niente gare in vasca; LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è; LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci non si ferma! E’ d’argento alle spalle di Johnson.

Mondiali nuoto: bis Italia, Taddeucci argento 10 km donne - Dopo Paltrinieri altra medaglia con l'azzurra a Singapore: â€śÈ il coronamento di tutta una carriera. Secondo msn.com

Mondiali di nuoto, anche Taddeucci argento nei 10km: “Corona la mia carriera” - Per la toscana è la prima medaglia mondiale, che va ad aggiungersi a quella di Paltrinieri e pone l'Italia nuovamente ... Secondo ildigitale.it