CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella Diretta LIVE testuale dei preliminari del nuoto artistico, con il duo tecnico donne che sta per iniziare. I campionati mondiali di nuoto a Singapore sono iniziato ormai da diversi giorni, con l’Italia che ha ottenuto due medaglie grazie al nuoto di fondo: adesso tocca anche al nuoto artistico iniziare questa avventura per cercare di ottenere il risultato migliore possibile, e perchè no, puntare anche ad una medaglia. Alle 8.00 (orario italiano) inizieranno dunque i preliminari del duo tecnico con Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli che saranno pronte a tuffarsi in acqua per cercare di qualificarsi alla fase successiva, per cercare di ottenere la medaglia che a Fukuoka Ruggiero ha ottenuto con Linda Cerruti: l’ambizione è la stessa di due anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Piccoli-Ruggiero in gara nel duo tecnico

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Non si arresta l’azione di Johnson 1.56: Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c’è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes 1.

