LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia tiene botta In corso il secondo gruppo

11.25 Ora è il turno delle messicane Maria Fernanda Arellano Germes-Itzamary Gonzalez Cuellar. La loro difficoltà dichiarata è di 35.6500 11.23 Luce gialla in prima chiamata sull'elemento di maggior valore, ovvero l'ibrido. Il binomio ucraino raccoglie 267.5208 e si porta al secondo posto, proprio dietro l'Italia. 11.20 Ora in acqua le ucraine Daria Moshynska-Anastasia Shmonina. 30.950 il loro tecnico dichiarato. 11.17 Non perfetta la prova delle bielorusse, che rallentano la loro corsa nell'Acro, secondo elemento del layout. 262.8175 il loro punteggio, terzo posto per loro.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l'intera giornata di oggi.

12.43 Inizia il Mondiale dell'Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

Diretta 5 Km fondo/ Streaming video Rai 2: Paltrinieri ci riprova! (Mondiali nuoto 2025, oggi 18 luglio) - Gregorio Paltrinieri ancora protagonista, orario e risultato ai Mondiali nuoto 2025.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo femminile a Singapore.