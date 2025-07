LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia al comando al termine del primo gruppo Alle 10 | 30 il secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 Ricordiamo che la gara riprenderĂ alle 10.30 9.59 La prima coppia ad esibirsi nella seconda parte di questi bellissimi preliminari del duo tecnico del nuoto artistico sarĂ l’Egitto! 9.57 Le nostre campionesse europee, anche se non da prime, è molto probabile che riescano a qualificarsi per la finale, con l’intenzione molto forte di puntare ad una medaglia, e perchè no la migliore possibile. 9.54 L’Italia, dunque, resta prima dopo che ben venti coppie si sono esibite nelle loro rispettive routine. Tuttavia, ci sono altre nazioni di grandissimo livello come la Cina, il Giappone oppure il Canada, che potrebbero impensierire Piccoli e Ruggiero per la prima posizione, in vista della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia al comando al termine del primo gruppo. Alle 10:30 il secondo

