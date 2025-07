LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziano i preliminari del duo tecnico con Piccoli e Ruggiero a rappresentare l’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.20 La giuria premia il Brasile con un bel 235.3092! Nessun basemark per Regly e Veloso! 8.19 Si alza il livello dei preliminari e si alzerĂ anche il punteggio! Ottima prova delle Verdeoro. 8.17 E’ il momento del Brasile di Regly e Veloso! Il coefficiente di difficoltĂ della loro routine è di 31.4000, sulle note di Rosalia e con il tema “Il potere delle donne”! 8.16 210.2050 per l’Argentina: ottimo punteggio per loro! 8.14 Nessuna ammonizione e nessun errore grave per l’Argentina! Aspettiamo di conoscere il punteggio ma il coefficiente basso non le aiuterĂ . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano i preliminari del duo tecnico con Piccoli e Ruggiero a rappresentare l’Italia!

In questa notizia si parla di: diretta - preliminari - nuoto - artistico

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con i preliminari del duo tecnico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella Diretta LIVE testuale dei preliminari del nuoto artistico, con il duo tecnico donne che sta per iniziare.

