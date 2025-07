LIVE MotoGP GP Cechia 2025 in DIRETTA | Marquez chiude in vetta su Miller e Bagnaia Alle ore 15.00 le pre-qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 La FP1 si chiude qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per le pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.36 Settima posizione per Bezzecchi a 1.258, ottava per Marini a 1.339, nona per Rins a 1.563, decimo Nakagami a 1.581. 11° Quartararo a 1.653, 16° Di Giannantonio a 2.467 davanti al rientrante Jorge Martini a 2.522. 11.34 Si chiude un turno davvero particolare a Brno. Dopo la pioggia si è passati all'asciutto e tutto è tornato nei ranghi, con Marc Marquez che piazza il miglior tempo, mettendo in mostra un T4 clamoroso.

Champions, Inter-Barcellona: nerazzurri a caccia della finale. Pressing degli spagnoli, Bastoni chiude su Yamal Diretta 0-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

LIVE Musetti-Medvedev 7-5, 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro chiude da campione e ora si gode Zverev-FIls - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui una tormentata DIRETTA LIVE, a non per questo meno felice, che celebra i primi quarti di finale al Foro di Lorenzo MUSETTI: auspicabilmente, non gli ultimi).

The Couple chiude senza finale, le ultime immagini dalla Casa prima dello stop alla diretta su Mediaset Extra - Nella casa di The Couple i concorrenti chiacchieravano seduti al tavolo del salone prima che la regia interrompesse la diretta su Mediaset Extra.

LIVE MotoGP, GP Cechia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez sarĂ attaccabile a Brno?; Gli orari e le dirette TV del Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca 2025; MotoGP Repubblica Ceca 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito.

LIVE MotoGP, GP Cechia 2025 in DIRETTA: si torna sullo storico circuito di Brno - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appu ... Secondo informazione.it

MotoGP, GP Repubblica Ceca a Brno: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming - Oggi con le prove libere si apre il GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2025 di scena a Brno: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e TV8 ... Da fanpage.it