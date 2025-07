LIVE MotoGP GP Cechia 2025 in DIRETTA | Bagnaia inizia bene sul bagnato Marc Marquez appiedato dalla GP25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Bagnaia chiude in 2:06.560 a 54 millesimi da Zarco con gomme da bagnato. Marc Marquez si ferma di nuovo ai box. 11.10 La pista si sta asciugando velocemente, anche se nel T3 e T4 ci sono ancora zone umide. Miller si rilancia e nel T1 vola con 1.211 di record. 11.09 Mentre escono di nuovo Bagnaia e Marc Marquez, Miller chiude il primo giro con le slick e fa segnare un 2:06.766, secondo a 260 millesimi da Zarco. 11.08 Al momento comanda la classifica Zarco in 2:06.506 con 628 millesimi su Binder e 928 su Acosta. Quarto Mir a 1.009, quinto Oliveira a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

