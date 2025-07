LIVE Bronzetti-Paquet Italia-Francia Hopman Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra parte favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida inaugurale della seconda partita di Hopman CUP 2025 degli azzurri che vede di fronte Lucia BRONZETTI e Chloe Paquet. L’Italia vuole chiudere al primo posto e qualificarsi alla finale di domenica contro l’equipaggio transalpino, che ha dovuto fare a meno del suo numero uno Arthur Fils, fermo purtroppo ai box ormai dal Roland Garros. Al suo posto il ‘ritirante’ Richard Gasquet, che ha chiuso brillantemente la carriera proprio nel secondo Slam della stagione, superando un turno e lasciando il palcoscenico contro il n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Paquet, Italia-Francia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra parte favorita

Bronzetti – Paquet: orario, data e dove vedere l’incontro del secondo turno della Hopman Cup! - Paquet, dove vedere il secondo turno della Hopman Cup, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Secondo generationsport.it

LIVE Bronzetti/Cobolli-Vekic/Ajdukovic 4-6, 6-2, (8-10), Italia-Croazia 2-1 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: azzurri sconfitti ma in testa al gruppo B - AJDUKOVIC Si chiude qui la lunga DIRETTA LIVE dell’esordio, vincente, degli azzurri a Bari! Si legge su informazione.it