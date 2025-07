L’ira del governo italiano | Attacchi inaccettabili Tel Aviv faccia chiarezza

Toni cosi duri nei confronti di Israele la presidente del Consiglio non li aveva mai usati: "Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta portando avanti da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento". In effetti le persone a Gaza vengono falciate a migliaia ogni giorno da un bel pezzo, il fatto nuovo che provoca la reazione di Giorgia Meloni è che stavolta c’è andata di mezzo l’unica chiesa cattolica in quel territorio martoriato, nel luogo di culto ci sono state vittime, ed è stato ferito il parroco, padre Gabriel Romanelli, amico di papa Francesco con il quale si intratteneva quasi tutti i giorni per informarlo sulla situazione della Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ira del governo italiano: "Attacchi inaccettabili. Tel Aviv faccia chiarezza"

