L' incubo di una famiglia disfunzionale

Avrei solo voluto un nido caldo e sicuro e invece ho costruito una famiglia disfunzionale. Mio figlio, mio marito ed io (non va meglio se allarghiamo il nucleo anche ad altri parenti prossimi) ci intossichiamo vicendevolmente con gli effluvi delle solite dinamiche che non riusciamo a scardinare. Appena ci ritroviamo assieme, a tavola, in vacanza, in un week end, una sorta di riflesso pavloviano ci porta a iniziare a discutere seguendo meccanismi precisi e tutto degenera in brevissimo tempo. Da lì musi, lacrime, rancori e ognuno se ne va sbattendo simbolicamente o no, a seconda delle circostanze, la propria porta per trincerarsi dietro l'incomunicabilità.

