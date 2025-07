L’incubo del granchio blu | è tornato in laguna ora Orbetello trema

Orbetello (Grosseto), 18 luglio 2025 – Come in una partita di Risiko, il granchio blu sta conquistando voracemente la laguna di Orbetello. I numeri parlano chiaro: se nel corso di tutto il 2023 i pescatori della cooperativa orbetellana ne avevano pescati centoventi quintali, nel giro di pochi giorni, quest’anno, ne hanno presi più di trecento. La morìa del 2024 ha ucciso ogni potenziale predatore per le uova del granchio blu e ogni femmina di questa specie può arrivare a deporne fino a cinque milioni. In pratica, la specie aliena arrivata dalla costa atlantica statunitense nel Mediterraneo, probabilmente attraverso le acque di zavorra delle navi cargo, si è riprodotta in massa e sta facendo fuori tutto il resto che con difficoltà cerca di ripopolare la laguna: anguille, avannotti, piccoli di orate e cefali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

