L’inchiesta su Milano la riforma Nordio e il remake dello scontro tra politica e giustizia

E così, mentre la cosiddetta separazione delle carriere si mette in moto, a Milano si gira un remake di un grande successo: “Mani Pulite”. Come trent’anni fa il bersaglio era la “Milano da bere” di Bettino Craxi, oggi è la città dei grattacieli, di Piazza Gae Aulenti, dell’Expo. Esattamente dieci anni fa, la procura di Milano, guidata da Edmondo Bruti Liberati, nome storico della magistratura associata e dell’Associazione Nazionale Magistrati, si divise profondamente sulla politica giudiziaria nei confronti dell’allora manager dell’Expo Beppe Sala, oggi sindaco. Era in ballo l’avvenire di Milano, tornata la capitale morale del Paese, il suo volto nuovo, il grande cambiamento che l’avrebbe resa la città italiana più simile all’Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’inchiesta su Milano, la riforma Nordio e il remake dello scontro tra politica e giustizia

Caso Visibilia: secondo i pm con rinvio a processo c’è il rischio prescrizione I giudici di Milano del processo per falso in bilancio a carico della ministra Daniela Santanchè e altri, hanno deciso di rinviare al 16 settembre la decisione sulla richiesta di estromet Vai su Facebook

