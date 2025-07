L'estate del nostro scontento, altro che Shakespeare. Un vago ricordo le stagioni militanti del passato, quando la segretaria poteva concedersi lunghe vacanze lontane dai riflettori e riemergere con qualche strimpellata alle Feste dell'Unit√†. Certo, a rendere incandescente la situazione, l'emersione di una ¬ędegenerazione eversiva¬Ľ come scrivono i giudici per l'inchiesta di Milano. La ‚Äúbomba‚ÄĚ vera e propria che coinvolge anche il primo cittadino Beppe Sala √® solo l'ultimo bubbone, quello che rischia di mandare gambe all'aria il gi√† traballante piano per le regionali. Il sindaco non √® un amico della maggioranza schleiana del Pd: gioco forza, in questi anni √® diventato un interlocutore obbligato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'inchiesta irrompe nella campagna di Elly che ora trema davvero