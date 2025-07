Lilo & Stitch supera il miliardo di dollari al boxoffice mondiale è il quinto remake Disney a riuscirci

Il remake di Lilo & Stitch ha superato il miliardo di dollari al boxoffice mondiale, entrando nella cinquina dei rifacimenti disneyani in grado di toccare questa vetta. Quali sono stati gli altri fortunati? Guardiamo i dati internazionali e italiani. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Lilo & Stitch, supera il miliardo di dollari al boxoffice mondiale, è il quinto remake Disney a riuscirci

Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Il film live-action Disney Lilo & Stitch si appresta a dare il via all’estate in grande stile, e ora abbiamo il primo sguardo a uno dei protagonisti principali.

Lilo & Stitch debutta al primo posto al box office italiano - Lilo & Stitch, film rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney del 2002, dopo un solo giorno di programmazione ha raggiunto il primo posto al box office italiano con € 1.

Lilo & Stitch: il punteggio RT rende il remake di Disney tra i migliori cinque - l’andamento delle recensioni di “lilo & stitch” nel contesto dei remake disney in live-action. Il nuovo adattamento cinematografico di “Lilo & Stitch”, diretto da Dean Fleischer Camp, sta attirando l’attenzione non solo per la sua trama che rielabora il classico animato del 2002, ma anche per le valutazioni raccolte dal pubblico.

Lilo & Stitch si avvicina ad 1 miliardo di dollari di incasso nel mondo (mancano solo 6 milioni di dollari). Un traguardo raggiunto da un solo film in questa stagione: "Oceania 2". Ottimo incasso per "Mission: Impossible - The Final Reckoning" nonostante la durat

