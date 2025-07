Lidl sciopero dei dipendenti anche nel Comasco per il rinnovo del contratto

L’agitazione dei dipendenti Lidl coinvolge anche il Comasco. Davanti alla sede di Fino Mornasco, i lavoratori hanno manifestato per sollecitare il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Per questo, oggi 18 luglio, è stato proclamato uno sciopero nazionale dai sindacati di categoria. Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lidl - sciopero - dipendenti - comasco

