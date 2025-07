Lidl nuova giornata di sciopero | Richieste dei lavoratori disattese

Dopo lo sciopero del 24 maggio scorso, oggi tornano ad incrociare le braccia i lavoratori della catena di supermercati discount Lidl, che in provincia vede tre punti vendita. Le ragioni della protesta risiedono nella necessit√† di trovare una soluzione adeguata per il contratto integrativo aziendale, come spiega la Filcams Cgil, sigla sindacale che ha indetto lo sciopero. "Il confronto con la direzione di Lidl Italia che si √® tenuto a livello nazionale il 10 luglio scorso si √® concluso ancora una volta negativamente - spiega il segretario della Filcams Cgil di Pesaro e Urbino, Roberto Fiscaletti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Lidl, nuova giornata di sciopero: "Richieste dei lavoratori disattese"

