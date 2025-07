L’ex sindaco Albertini | No a elezioni anticipate | uno sfracello politico

"Anticipare il voto? Sarebbero uno sfracello politico". Gabriele Albertini, sindaco di Milano dal 1997 al 2006, interviene così nel dibattito scatenato dall’ultima inchiesta giudiziaria sull’ urbanistica, che vede oggi 74 indagati e sei richieste di arresto. Il modello Milano è a rischio? "Non lo so. In questi giorni è uscito un libro, “Miracolo Milano“ ed è pronto il docufilm che racconta quanto avvenuto dal 1997 al 2015. La narrazione è un’altra, quella di una cittĂ che ha saputo risollevarsi da Tangentopoli. Nel nostro doppio mandato amministrativo abbiamo realizzato opere pubbliche per il record della storia di Milano, da oltre 6 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex sindaco Albertini: "No a elezioni anticipate: uno sfracello politico"

