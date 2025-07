Lettera oscena a Epstein Trump chiede la divulgazione dei file sul processo al finanziere e annuncia causa contro il Wall Street Journal

Secondo il quotidiano tra i biglietti di auguri ricevuti da Epstein per il suo 50esimo ce ne sarebbe stato uno, con il disegno di una donna nuda, a firma di Trump.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Wsj rivela lettera oscena Trump a Epstein per suoi 50 anni - Il Wall Street Journal rivela l'esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50/o compleanno da vari amici, tra cui una attribuita a Trump, oscena come le altre.

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al.

