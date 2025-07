L' Estranea | sono in corso le riprese del thriller di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini

Il giovane regista Paolo Strippoli sta girando il suo quarto film, un thriller psicologico che si intitola L'Estranea e vede protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - L'Estranea: sono in corso le riprese del thriller di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini

