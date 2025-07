Continua a rafforzarsi il Lerici FC, deciso a costruire una squadra di alto livello per cercare di essere protagonista nel campionato di Seconda Categoria. Il club ha, infatti, chiuso altre due importanti trattative. Alla corte di mister Gatti è arrivato il giovane, ma promettente Elmo Vicini, mezzala classe 2006, proveniente dalla Juniores della Santerenzina. Un giocatore dalle grandi prospettive, animato da una forte voglia di crescere e di rapportarsi ai compagni più esperti. Per rendere ancor più competitiva la rosa è stato siglato l’accordo anche con Giacomo Angelotti, di ruolo difensore, ma giocatore polivalente e sempre pronto a sacrificarsi per la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lerici Seconda categoria. Nuovi ingaggi e conferme