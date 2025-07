Leoni Juventus il difensore ha stregato Tudor | i bianconeri si inseriscono prepotentemente nella corsa con Inter e Milan! Cosa succede adesso

Leoni Juventus, il difensore ha stregato Tudor e i bianconeri valutano se presentare un’offerta: tutte le novità. Il calciomercato Juventus si inserisce prepotentemente nella corsa a Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, già protagonista di un notevole percorso di crescita e attenzione da parte di diversi top club italiani. Il giovane calciatore ha attirato l’interesse di molte squadre, tra cui Inter e Milan, ma ora anche la Juve sembra intenzionata a fare un tentativo concreto per assicurarsi le sue prestazioni. Leoni Juventus, dalla concorrenza alla richiesta del Parma. Leoni è arrivato al Parma dalla Sampdoria un anno fa per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, il difensore ha stregato Tudor: i bianconeri si inseriscono prepotentemente nella corsa con Inter e Milan! Cosa succede adesso

In questa notizia si parla di: juventus - difensore - leoni - stregato

Kim Juventus, strada già in salita? Prezzi proibitivi per il difensore del Bayern tra cartellino e ingaggio: tutte le cifre - di Redazione JuventusNews24 Kim Juventus, strada già in salita? Prezzi proibitivi per il difensore del Bayern tra cartellino e ingaggio: tutte le cifre di una possibile operazione.

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - di Redazione JuventusNews24 Tah Juventus: quella big europea ha concordato l’offerta decisiva da presentare al difensore, ma sarà lui a decidere: i dettagli.

Hancko Juventus, concorrenza sempre più folta per il difensore! Cifre importanti e un club arabo interessato: è ancora un obiettivo dei bianconeri? Ultime - di Redazione JuventusNews24 Hancko Juventus, concorrenza sempre più folta per il difensore: tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore.

MOMENTO SONDAGGIO! #Leoni ha stregato tutte le big, in pressing per strapparlo al #Parma: quale sarebbe la soluzione migliore per il baby difensore? Vai su X

Juventus, Tudor vuole Leoni: si studia l'assalto al difensore; Leoni ha stregato le big di Serie A: l'Inter si gioca la carta Chivu, le mosse di Juventus, Milan e Napoli; Tomori e Leoni: destini legati e intrecciati tra Milan e Juventus.

Leoni Juve, Marotta nicchia sul giovane difensore del Parma: «Lui in nerazzurro? È bravo, ma…». L’annuncio tiene a galla i bianconeri! - Le dichiarazioni del numero uno nerazzurro Il difensore accostato al calciomercato Juve Giovanni Leoni è un ... Si legge su juventusnews24.com

Leoni strega la Juventus e Giuntoli prepara la sfida all'Inter per ... - La sconfitta della Juventus in casa del Parma ha acceso tanti temi di discussione tra cui la prestazione maiuscola del giovane difensore Giovanni Leoni. Si legge su it.blastingnews.com