Leoni Inter il Parma apre solo per cifre monstre | l’operazione sempre più difficile ma…

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter continua a muoversi su piĂą fronti nel calciomercato estivo: mentre prosegue il pressing sull’ Atalanta per strappare Ademola Lookman, è in difesa che i nerazzurri stanno impostando un’operazione molto importante in ottica futura. Il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni, classe 2006 di proprietĂ del Parma, considerato uno dei prospetti piĂą promettenti nel panorama italiano. Come riportato da La Gazzetta di Parma, il giovane difensore è diventato oggetto del desiderio di diversi club, in particolare Inter, Milan e – sullo sfondo – anche la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il Parma apre solo per cifre monstre: l’operazione sempre piĂą difficile, ma…

inter - parma - leoni

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Parma, grande con le grandi: ecco il dato che fa sperare l’Inter - di Redazione Parma, la squadra di Chivu si prepara ad affrontare il Napoli: c’è un dato che fa sperare l’Inter.

Mattei sbotta: “Invertite i due episodi di Lazio-Parma e Inter-Roma, la classifica sarebbe ben diversa. Il silenzio del…” - Questa mattina il giornalista e tifoso della Lazio, Stefano Mattei, sulle freuenze di “Radio Sei” nel contenitore radiofonico “Quelli che hanno portato il calcio a Roma“, ha commentato in maniera molto dura la prestazione della Lazio contro il Parma, che allo stadio “Olimpico” non è andata oltre il 2-2 (in rimonta), grazie alla doppietta nel […] L'articolo Mattei sbotta: “Invertite i due episodi di Lazio-Parma e Inter-Roma, la classifica sarebbe ben diversa.

Inter, Leoni a tutti i costi. Per strapparlo al Parma c’è la carta Seba Esposito; Gazzetta Parma – Leoni, c’è il Liverpool: “Valutazione monstre ha spaventato l’Inter”; L'Inter offre 30 milioni per Leoni, dall'Arabia proposta folle per Moise Kean.

Da Parma: “Leoni-Inter solo per cifra monstre. Dentro S. Esposito? C’è un nome che piace di più” - L'Inter continua a lavorare per il colpo Ademola Lookman in attacco, ma resta immutato il forte interesse per Giovanni Leoni in difesa ... Segnala fcinter1908.it

Inter-Leoni, la strada è tracciata: c’è la chiave per convincere il Parma - L'Inter continua ad essere molto forte su Giovanni Leoni del Parma. spaziointer.it scrive