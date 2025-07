Leoni altro derby di mercato con l’Inter! Il Parma prova a blindarlo – CdS

Non solo Inter e Milan. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche la Juventus ha messo nel mirino Giovanni Leoni. INTERESSE – La Juventus fa sul serio per Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006, reduce da una stagione brillante con il Parma, è finito nel mirino delle big italiane dopo aver impressionato tutti – compreso Tudor – nella sfida proprio contro i bianconeri. Alto, forte fisicamente e già maturo tatticamente, Leoni è considerato il prototipo del difensore moderno per il futuro della Juventus. Leoni, non solo la Juventus: derby anche tra Inter e Milan. DERBY MERCATO – Anche Inter e Milan restano alla finestra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, altro derby di mercato con l’Inter! Il Parma prova a blindarlo – CdS

