Leone XIV la sorpresa | dove fa il primo viaggio e perché

Il primo viaggio di Leone XIV potrebbe essere in Algeria, nella città di Annaba. Il motivo dietro questa scelta si ricollega al desiderio del Pontefice agostiniano di visitare la città natale di Sant'Agostino dove si trovano le rovine di Ippona, diocesi del Santo dove c'è ancora la sua cattedra episcopale. Lo riporta Dagospia. Già a maggio Prevost aveva espresso il desiderio di visitare l’Algeria, definita con orgoglio “terra natale di Sant’Agostino”, del quale si considera “figlio”, come dichiarato nel suo primo discorso dopo l’elezione al soglio pontificio. "Sono un figlio di Sant'Agostino", aveva detto con orgoglio Leone XIV. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV, la sorpresa: dove fa il primo viaggio e perché

Leone XIV: la storia di papa Prevost, il primo pontefice americano - (askanews) – Agostiniano, nato a Chicago, stretto collaboratore di Francesco per essere stato Prefetto del Dicastero per i vescovi, Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense con il nome di Leone XIV.

Leone XIV, il primo Papa americano: una prudente solidità - Roma, 9 mag – La fumata bianca ha sorpreso molti: il nuovo Pontefice, eletto al termine di un Conclave relativamente rapido, è Robert Francis Prevost, cardinale statunitense e prefetto del Dicastero per i Vescovi sotto Papa Francesco.

Papa Leone XIV supera il milione di follower su Instagram nel primo giorno - (Adnkronos) – Papa Leone XIV, che ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram, ha superato nel primo giorno su Instagram il milione di follower.

I primi tre giorni del Papa: le visite a sorpresa e le apparizioni tra i fedeli di Leone XIV; Le visite di Leone XIV al Santuario di Genazzano e a Santa Maria Maggiore; Leone XIV: “prima di essere credenti, siamo chiamati a essere umani”.

Il primo viaggio di papa Prevost - "La sua presenza in Turchia sarà una fonte di gioia a di grazia per tutti noi credenti e per intera nazione" ... Segnala interris.it

Il primo gesto di Leone XIV, va a sorpresa nel palazzo dove viveva e ... - La prima cosa che ha fatto Papa Leone XIV dopo l’habemus papam a San Pietro è un gesto di riconoscenza: si è presentato a sorpresa palazzo del Sant’Uffizio in cui viveva da cardinale. Come scrive fanpage.it