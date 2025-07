Con la vendemmia 2018, Veuve Clicquot segna una svolta: il Pinot Noir assume un ruolo quasi assoluto ne La Grande Dame, portando nel calice verticalità, precisione e profondità. Una cuvée che ascolta la natura e la interpreta, nel solco della filosofia visionaria di Madame Clicquot. Eleganza rinnovata Quando si degusta La Grande Dame 2018, non si beve soltanto uno Champagne: si ascolta una dichiarazione di intenti. Un ritorno all’origine che non è nostalgico, ma rivelatore. Questa cuvée, simbolo della Maison Veuve Clicquot, affida il 90 per cento del suo assemblaggio al Pinot Noir, come a voler cercare una voce chiara, netta, luminosa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'enologa Gaëlle Goossens riscrive il vocabolario dello Champagne