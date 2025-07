Legittima difesa la stretta di FdI | chi aggredisce non avrà diritto al risarcimento

Fratelli d’Italia ha presentato al Senato un nuovo disegno di legge sulla legittima difesa. Il testo non elimina il reato di eccesso colposo, ma cambia le regole sul risarcimento. Chi ha minacciato con armi o usato violenza non potrà infatti ottenere alcun indennizzo da chi si è difeso. Si tratta di un nuovo tassello dopo la riforma approvata nel 2019 dal governo Conte I. Allora, fu ampliata la tutela penale per chi si difende, ma fu lasciata intatta la possibilità per l’aggressore ferito di chiedere un risarcimento. Ora il ddl di FdI vuole riscrivere in parte questa impostazione. La proposta di Fratelli d’Italia, nessun indennizzo per chi minaccia con armi o violenza. 🔗 Leggi su Open.online

