Legambiente all’attacco I cantieri nel mirino | Isola di calore in centro Aumentare il verde

PISTOIA L’avanzamento del cantiere per il restyling, grazie ai fondi del Pnrr, di piazza San Lorenzo e la posa di gran parte delle lastre di cemento, come da progetto, ha riacceso nuovamente il dibattito su come verrĂ rigenerato questo spazio del centro cittadino e, soprattutto, la sua fruibilitĂ quando i lavori saranno conclusi. Ecco perchĂ©, di fronte alla situazione attuale, Legambiente è tornata a battere il chiodo dell’ isola di calore costruita a ridosso del centro e le criticitĂ su quanto è stato approntato dall’amministrazione comunale. "Dal 1995 a oggi, Pistoia si è progressivamente trasformata in una fornace urbana – spiega il presidente di Legambiente Pistoia, Antonio Sessa – passando da temperatura media a giugno di 18,3 gradi a 26. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Legambiente all’attacco. I cantieri nel mirino: "Isola di calore in centro. Aumentare il verde"

In questa notizia si parla di: centro - legambiente - isola - calore

Una gru a torre abbandonata da tanti anni in pieno centro: la denuncia di Legambiente Frosinone - Il circolo Legambiente punta il dito contro una gru a torre che si trova su via Cessare Terranova ormai da molti anni.

Firme per l’acqua del Brugneto e per la Pertite, sabato banchetto in centro di Legambiente - Sabato 14 giugno in via Venti Settembre Legambiente presenta le sue attività  e raccoglie le firme per l’acqua del Brugneto e per il futuro Parco della Pertite.

La struttura che sosteneva il maxi schermo in piazza ha ceduto Nessun ferito, ma tanta paura in pieno centro a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia Vai su Facebook

Legambiente all’attacco. I cantieri nel mirino: Isola di calore in centro. Aumentare il verde; Ondate di calore: Croce Rossa e Legambiente insieme per Cresce il caldo, cresce la prevenzione; TEMPERATURE MEDIE SEMPRE PIU' ELEVATE: COSTA ADRIATICA ABRUZZESE, L'ALLARME DI GOLETTA VERDE.

Legambiente all’attacco. I cantieri nel mirino: "Isola di calore in centro. Aumentare il verde" - Il presidente Sessa: "Le città che hanno investito nella forestazione urbana hanno registrato cali fino a 4 gradi nelle temperature percepite nei quartieri critici". msn.com scrive

Ondate di calore a Napoli, Legambiente: “Nei quartieri poveri meno ripari e ombra, temperature al suolo elevatissime” - La campagna nazionale di Legambiente arriva a Napoli per misurare le temperature di quartieri ricchi e quelli periferici ... Scrive fanpage.it