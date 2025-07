Le telecamere aumentano 16 a Firenze

Sono stati approvati, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Firenze Francesca Ferrandino (foto), i progetti per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza a Firenze, 16 in tutto, e in diversi comuni della Città metropolitana. In particolare le amministrazioni coinvolte fuori dal territorio del comune di Firenze sono Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Pelago, Signa e Vinci, oltre all’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, all’Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve e all’Unione Montana dei Comuni del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le telecamere aumentano 16 a Firenze

In questa notizia si parla di: firenze - telecamere - aumentano - sono

Firenze, i quartieri ‘sorvegliati speciali’: accese 50 telecamere. Ex Maggio e Isolotto: più sicurezza - Firenze, 25 giugno 2025 – Hanno alzato le palpebre elettroniche nelle ultime settimane altre cinquantuno telecamere pronte a scrutare e schedare quel che non va nei rioni della città .

Quasi la metà degli italiani guida auto con oltre 15 anni, quali sono i principali motivi della situazione attuale? https://auto.everyeye.it/notizie/11-milioni-auto-15-anni-perche-italiani-non-cambiano-modello-814247.html?utm_medium=Social&utm_source=Fa Vai su Facebook

Le telecamere aumentano 16 a Firenze; Stangata sul parcheggio scambiatore: pendolari divisi. Gli autisti: “Era un punto strategico per noi”; L'Arno in piena a Firenze. Le immagini da Ponte Vecchio per l'allerta maltempo.

Le telecamere aumentano 16 a Firenze - Sono stati approvati, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Firenze ... Riporta msn.com

Sicurezza, in arrivo più di 250 telecamere in tutto il territorio fiorentino - Nuove telecamere in arrivo in tutto il territorio dell'area metropolitana di Firenze. Come scrive 055firenze.it