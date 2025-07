Nuovo percorso multimediale ’ Le Stanze di Luchino Visconti ’ al centro espositivo di Villa Erba a Cernobbio sul lago di Como. Mercoledì 23 luglio le sale saranno aperte al pubblico per la prima volta in occasione di Parco in Festa a Villa Erba, giornata organizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Como per il format ’Le 4 Stagioni di Villa Erba’. E’ un progetto permanente, visitabile solo in occasione di eventi speciali, dedicato al regista milanese, con tecnologie immersive e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico in sei sale della Villa antica in un’esperienza immersiva tra memoria, narrazione e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Le Stanze di Luchino Visconti’. In sei sale storiche della villa un viaggio narrativo e sensoriale