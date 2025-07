Le sagre che non puoi assolutamente perdere in Toscana dal 18 al 20 luglio

Tornano anche questo fine settimana le grandi feste di paese. Un'ottima occasione per scoprire l'enogastronomia locale e visitare paesi dagli scorci pittoreschi. Menu per tutti i gusti e momenti musicali, con mini concerti e serate danzanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le sagre che non puoi assolutamente perdere in Toscana dal 18 al 20 luglio

