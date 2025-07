Dopo ventiquattro ore di silenzio, ecco le dichiarazioni di sostegno al sindaco Giuseppe Sala e alla sua Giunta comunale da parte del Pd, primo partito della sua maggioranza. Dal segretario cittadino Alessandro Capelli alla segretaria lombarda Silvia Roggiani, passando per Pierfrancesco Majorino, capogruppo dei Democratici in Consiglio regionale, ieri pomeriggio è stato un susseguirsi di comunicati di appoggio al primo cittadino e al suo esecutivo. In serata, poi, si è appreso della telefonata di "vicinanza e solidarietĂ " della segretaria nazionale Elly Schlein allo stesso Sala. Il Pd, però, un paletto lo ha messo: Giancarlo Tancredi, l’assessore comunale alla Rigenerazione Urbana sul quale pende la richiesta di arresti domiciliari, deve fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le ripercussioni a sinistra. Pd con Sala, M5s e Avs contro. Il campo largo si allontana