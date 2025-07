Le marionette della Carlo Colla incontrano leggende del jazz.

Le leggende del jazz e le marionette della compagnia Colla. Sino a domenica alle 21, in scena al MadE alla sala Ground Hall, Base Milano in via Bergognone, Marionette d’estate festival, ’Puppets jazz!’ per festeggiare i 90 anni di Enrico Intra, ideatore dello spettacolo, in collaborazione con l’associazione culturale Musica Oggi con voce recitante e canto del jazzista Klaus Bellavitis (nella foto). Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane ed Enrico Rava, sei grandi nomi dei jazz si raccontano attraverso le marionette che li impersonano in scena. Suonano, in accordo con gli esecutori in carne e ossa, le melodie che li hanno resi famosi con l’alternarsi di sei giovani musicisti emergenti, che danno il suono agli strumenti delle marionette della Carlo Colla & Figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

