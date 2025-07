Le leghe amatoriali tre bocciature il boom | chi è Lookman avvocato mancato e obiettivo dell' Inter

I nerazzurri stanno preparando l'offensiva per la punta da 39 gol in Serie A negli ultimi 3 anni. Partito da un quartiere difficile di Londra, ha sfondato nel calcio grazie al sacrificio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le leghe amatoriali, tre bocciature, il boom: chi è Lookman, avvocato mancato e obiettivo dell'Inter

