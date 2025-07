Le foto del concerto di Robbie Williams a Trieste

Robbie Williams ha infiammato ieri sera lo Stadio Nereo Rocco di Trieste davanti a 28.500 spettatori, con l’unico live italiano del suo tour, nell’ambito del cartellone di eventi “GO! 2025&Friends” – il programma che affianca quello di “GO!2025” per Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura estendendosi in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Durante lo show, sold out, l’artista britannico ha ripercorso i più grandi successi della sua carriera, tra cui Let me entertain you, Come undone, Strong, Rock DJ, Feel e Angels, regalando al pubblico un’esperienza carica di energia ed emozioni. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Le foto del concerto di Robbie Williams a Trieste

