Le famiglie ‘ndranghetiste che si spartiscono il potere a Torino | tutti i nomi e la mappa dei ' locali' in città e in provincia

Seguono tutti la stessa strategia: con azioni silenti, poco eclatanti, provano a non dare nell’occhio. Parallelamente, si infiltrano nel tessuto socio-economico del territorio e scalano le gerarchie del potere. Non disdegnano la violenza, da usare solo in casi estremi, quando sembra non esserci. 🔗 Leggi su Torinotoday.it